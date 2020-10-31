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«النفط مقابل الإعمار».. تفاصيل الاتفاق المصري العراقي

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«النفط مقابل الإعمار».. تفاصيل الاتفاق المصري العراقي

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مدبولي والكاظمي
 
السبت، 31-10-2020 05:41 م محمد فضل


أعلن مجلس الوزراء، اليوم السبت، أنه تم الاتفاق بشكل مبدأ مع العراق على إنشاء آلية "النفط مقابل الإعمار".
وأوضح بيان لمجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ألقى كلمة في الجلسة الرئيسية لاجتماعات اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة في العاصمة العراقية بغداد أشاد فيها "بما تم التوافق المبدئى حوله بشأن أهمية إنشاء آلية النفط مقابل الإعمار".
وأضاف البيان أن الآلية تتمثل في "قيام الشركات المصرية بتنفيذ مشروعات تنموية في العراق الشقيق، مقابل كميات النفط التي سوف تستوردها مصر من العراق".
وأكد مدبولي "أن إنشاء هذا الصندوق سوف يسهم في مضاعفة التعاون ويعزز تنفيذ المشروعات التنموية على أرض بلاد الرافدين الحبيبة".
وبحسب بيان لمجلس الوزراء العراقي، عبّر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الذي يترأس الجانب العراقى في اجتماعات اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة "عن سعادته لاستضافة بغداد أعمال اللجنة العليا العراقية المصرية المشتركة، حيث سيتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات، في مجالات النقل والصحة والطاقة والكهرباء، والتعاون في المجالات العلمية والفنية والثقافية، داعيا "الشركات المصرية إلى المشاركة في إعادة إعمار المناطق المحررة [من الجماعات الإرهابية]".
 

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