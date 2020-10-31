«النفط مقابل الإعمار».. تفاصيل الاتفاق المصري العراقي

السبت، 31-10-2020
05:41 م
محمد فضل
أعلن مجلس الوزراء، اليوم السبت، أنه تم الاتفاق بشكل مبدأ
مع العراق
على إنشاء آلية "النفط
مقابل الإعمار".
وأوضح بيان لمجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
ألقى كلمة في الجلسة الرئيسية لاجتماعات اللجنة العليا المصر
ية العراق
ية المشتركة في
العاصمة العراق
ية بغداد أشاد فيها "بما تم التوافق المبدئى حوله بشأن أهمية إنشاء
آلية النفط
مقابل الإعمار".
وأضاف البيان أن الآلية تتمثل في "قيام الشركات المصر
ية
بتنفيذ مشروعات تنموية في العراق
الشقيق، مقابل كميات النفط
التي سوف تستوردها مصر
من العراق
".
وأكد مدبولي "أن إنشاء هذا الصندوق سوف يسهم في مضاعفة
التعاون ويعزز تنفيذ المشروعات التنموية على أرض بلاد الرافدين الحبيبة".
وبحسب بيان لمجلس الوزراء العراق
ي، عبّر رئيس الوزراء العراق
ي
مصطفى الكاظمي، الذي يترأس الجانب العراق
ى في اجتماعات اللجنة العليا المصر
ية العراق
ية
المشتركة "عن سعادته لاستضافة بغداد أعمال اللجنة العليا العراق
ية المصر
ية المشتركة،
حيث سيتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات، في مجالات النقل والصحة والطاقة والكهرباء،
والتعاون في المجالات العلمية والفنية والثقافية، داعيا "الشركات المصر
ية إلى
المشاركة في إعادة إعمار المناطق المحررة [من الجماعات الإرهابية]".