الناظر: الشتاء القادم أخطر من السابق

الخميس، 12-11-2020
01:14 م
إيمان هاني
أكد
الدكتور هاني الناظر
، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، أن فيروس كورونا
ينشط في فصل
الشتاء
والأماكن التي يكون درجات الحرارة بها منخفضة، محذرا المواطنين من التهاون في
تطبيق الإجراءات الاحترازية.
وأضاف
"الناظر" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح"، المذاع عبر
فضائية "اكسترا نيوز"، أن المواطن
بإمكانه حماية نفسه من التعرض لموجة ثانية عن طريق الالتزام بالإجراءات الوقائية، لافتا
إلى أن المواطن الملتزم قادر على تفادي الإصابة من كورونا
، معقبا:" إذا أخذنا
الموضوع بلامبالاة سيزداد عدد الإصابات بشكل أكثر من العام السابق".
وتابع
:" العام الماضي ظهر الفيروس في نهاية فصل الشتاء
مما جعل الفيروس ينتشر لفترة
قليلة، بينما نحن اليوم في نهاية الصيف وهناك إصابات، معقبا :" الزيادة اللي بتحصل
في الإصابات مؤشر غير جيد وجرس إنذار".