النائب العام: «البنت بتعمل فيديوهات إباحية وتيجي المحكمة ماسكة مصحف»

الأحد، 22-11-2020
03:46 م
المصريون
أكد النائب العام
المستشار حمادة الصاوي، اليوم الأحد، أن
النيابة العامة وجدت في حسابات إحدى الفتيات المقبوض عليهن بجرائم الفسق والفجور، أموالا،
تم تحويل بعضها من إسرائيل.
وأوضح الصاوي، خلال لقائه بشباب أكاديمية تأهيل الشباب ضمن
البرنامج الرئاسي، أن الناس تتعاطف مع الفتيات على وسائل التواصل الاجتماعي، وتصف ما
تفعله بـ"حريات".
وأضاف: «بعد التحقيق مع إحدى الفتيات وجدنا بوستات تعاطف
على السوشيال ميديا، لكن الحقيقة أن بعض تلك الفتيات إذا خرجن من السجن هيرجعوا تاني
لنفس الجرائم»، وتابع قائلا: «إحدى الفتيات دلوقتي واقفة في القفص ماسكة مصحف
، وبعد
ما تخرج، ترجع تاني لفيديوهات اليوتيوب الإباحية».
وطالب الصاوي، النيابة العامة، بالتصدي لقضايا الفسق والفجور
والفيديوهات التي لا تليق بالمجتمع المصري.