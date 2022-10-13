الميكروبا بتخاف منه.. هاني الناظر يطالب بتناول مشروب متوفر في كل منزل

الخميس، 13-10-2022
09:48 ص
طالب الدكتور هاني الناظر
، استشارى الأمراض الجلدية،بتناول مشروب صحي و شائع يحمي من الميكروبات
.
وكتب الناظر في منشوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك،:" اشربوا الليمون
.. الميكروبات
بتخاف منه."
-يخفف من
التهاب الحلق
الماء الدافئ الممزوج بالعسل والليمون
علاج منزلي شهير للأشخاص الذين
يعانون من التهاب الحلق، يمكن أن يوفر المزيج فوائد مهدئة لالتهاب الحلق خلال موسم
البرد، يمكن أن يساعد فيتامين سي الموجود في الليمون
أيضًا في هذا الجهد.
-قد يمنع
السرطان ويساعد في محاربته
أظهرت الدراسات أن الليمون
قد يكون له فوائد مضادة للسرطان، يمكن أن يساعد
التركيب الكيميائي للليمون في منع تطور أورام الفم ، وفقًا لإحدى الدراسات، ربط
آخرون بين الحمضيات وعصائرها للتأثيرات المضادة للأورام.
حتى المواد الكيميائية الموجودة في قشور ثمار الحمضيات تم ربطها كعوامل
محتملة مضادة للسرطان.
-يمنع حصوات
الكلى
يظهر أن عصير الليمون
يساعد في منع حصوات الكلى عن طريق رفع مستويات
السيترات في البول، يرتبط السيترات بالكالسيوم ، مما يساعد على منع تكون حصوات
الكلى.
-يساعد في
الهضم
يحتوي قشر ولب الليمون
على ألياف قابلة للذوبان تسمى البكتين، يعزز إنتاج
إنزيمات الجهاز الهضمي في الكبد ، مما يساعد على التخلص من النفايات من الجسم.
يمكن أن تساعد الفواكه الغنية بالألياف أيضًا في تعزيز الانتظام ، وتقليل
خطر الإصابة بالإمساك.
-يساعد على
تنظيم نسبة السكر في الدم
يمكن أن يساعد تناول الفاكهة الغنية بالألياف في الحفاظ على مستوى الجلوكوز
في الدم ، مما يساعد على منع الزيادات، هذا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض
السكري ، أو يمكن أن يساعد مرضى السكري على إدارة حالتهم.
-يعزز فقدان
الوزن
يساعدك البكتين الموجود في الليمون
وعصيرها على الشعور بالشبع لفترة أطول ،
مما يجعل فقدان الوزن أكثر سهولة.