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كورونا
 
السبت، 10-10-2020 03:00 م محمد فضل
ذكر تقرير، أعده علماء بريطانيون، أن آلام العضلات والتعب والبثور على الساقين قد تشير إلى الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، الذي يسبب مرض "كوفيد-19".
ونقلت صحيفة "ديلي ميلي" أن الأعراض يمكن أن تظهر بطرق مختلفة اعتمادًا على عمر المصاب وحالته الصحية والخصائص التي يتمتع بها جسمه.
وقرت وزارة الصحة البريطانية عدم إضافة الأعراض الجديدة إلى قائمة مؤشرات الإصابة بمرض "كوفيد-19"، حتى لا تزيد الضغط على مراكز الاختبار.
ويشار إلى أن بريطانيا الآن تعترف بثلاثة أعراض بشكل رسمي، وهي الحمى الشديدة والسعال لفترات طويلة وفقدان أو تغير حاسة الشم.
 

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