الموت يفجع نصر فريد واصل.. وشيخ الأزهر والمفتي يصدران «بيان نعي»

الأحد، 03-01-2021
09:32 م
محمد فضل
فجع الموت الدكتور نصر فريد واصل
، عضو هيئة كبار العلماء
بالأزهر، مفتي الجمهورية الأسبق، في وفاة
زوجته، والتي وافتها المنية اليوم الأحد.
فيما تقدم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر
الشريف، بخالص التعازي إلى "واصل" ، داعيًا المولى -عز وجل- أن يتغمد المغفور
لها بواسع رحمته، وأن يرزق أهلها وذويها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا اليه راجعون.
وكان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، نعى بمزيد من الرضا
بقضاء الله وقدره، زوجة الدكتور نصر فريد واصل
، مفتي الجمهورية الأسبق، التي دفنت اليوم.
وقال مفتي الجمهورية: «أتقدم بخالص العزاء لفضيلة الأستاذ
الدكتور نصر فريد واصل
، عضو هيئة كبار العلماء ومفتي الديار المصرية الأسبق في وفاة
حرم فضيلته. اللهم اغفر لها وارحمها وإنا لله وإنا إليه راجعون».
وتم تشييع الجنازة في مقابر العائلة وتم اقتصار العزاء على
تشييع الجنازة في ظل أزمة كورونا واتباعًا للإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة.