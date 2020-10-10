الموت يفجع مطرب تونسي مشهور

السبت، 10-10-2020
09:53 ص
المصريون
كشف الفنان التونسي صابر الرباعي
عن وفاه أقرب صديق له
وأعرب عن شعوره بالحزن والأسى ونشر على حسابه الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات
"إنستغرام" صورة لصديقه وأرفقها بتعليق مؤثر.
و كتب على صفحته: "بكل الأسى واللوعة والحرقة أودعك
اليوم صديقي وأخي ورفيقي في الجامعة إلى مثواك الأخير، أنت الذي كنت بجانبي في كل
تفاصيل مسيرتي الفنية ناصحا لي ومسانداً ومدافعاً شرساً عني ومتابعاً لكل
جديدي".
وتابع: "كنت الإستثناء والصادق الصدوق. لم تكن
شبيهاً لأحد إلا لنفسك، متخلق مع كل الناس، لا ضجيج من حولك لأنك كنت رمزاً
للتواضع، من عائلة مُحِبّة للخير وللغير. أذكر أياماً جميلة كانت تجمعنا في منزل
العائلة ولم أشعر بالغربة حينها لأنني كنت بين أخوتي وأخواتي ونحن لا زلنا على
مقاعد الجامعة وأتذكر كل اللحظات التي كنا فيها نجتمع مع الصحبة الجميلة من غير
تكليف".
وأضاف: "سوف
أفتقدك يا أخي ويا صديقي وحبيبي وكلي حزن على فراق صعب. تغمدك الله برحمته الواسعة
ورزقنا جميعاً جميل الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون".