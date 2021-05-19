الموت يفجع فريد الديب تأثرًا بـ كورونا

الأربعاء، 19-05-2021
06:39 م
فجع الموت فريد الديب
محامي الرئيس الراحل محمد حسني
مبارك، بوفاة ابنة
ه إيمان فريد الديب
، إثر اصابتها بفيروس كورونا
المستجد.
وكانت تعرضت إيمان فريد الديب
إلى الإصابة بفيروس كورونا
منذ أيام وتم نقلها إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم إلا أنه وافتها المنية اليوم.
من جانبها نشرت الفنانة يسرا عبر صفحتها الرسمية على موقع
التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة ابنة فريد الديب
المحامى.
و نعتها يسرا معلقة:"إنا لله وإنا إليه راجعون..انتقلت
إلى رحمة الله تعالى ابنة
الصديق العزيز و المحامي الغالي على قلبي فريد الديب
الدكتورة
ايمان الديب.. خالص العزاء للأسرة جميعا.. تغمدها الله بواسع رحمته وألهم العائلة الصبر
والسلوان".
وكانت الدكتورة ايمان من مواليد عام 1971 في حقوق القاهرة
والدكتوراه كانت في حقوق المياه بين دول المنبع ودول المصب.
ومن أشهر القضايا التى تولاها فريد الديب
كانت قضية محاكمة
القرن للرئيس الراحل محمد حسني مبارك، وعدد من رجال نظام ما قبل 25 يناير، وعلى رأسهم
حيبب العادلي وزير الداخلية الأسبق.