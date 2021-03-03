الأربعاء 03 مارس 2021
توقيت مصر 11:34 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تنفيذ حكم الإعدام في أب وأبنائه الثلاثة.. تعرف على جريمتهم

قُتل ذبحًا وليس حادث.. مها أبوعوف تفجر مفاجأة صادمة عن وفاة عمر خورشيد

بعد اعتزالها.. فنانة شهيرة تفاجئ الجميع بارتداء الحجاب

خالد يوسف يعلن عودته لمصر لدفن شقيقه

فيديو.. صديقتان تكتشفان أنهما أختان بالصدفة!

الموت يفجع رضوى الشربيني وصلاة الجنازة من مسجد السيدة نفسية

«هوت شورت».. سلمى الشيمي تثير الجدل بإطلالة جريئة

« هيدروكسي كلوروكين».. وزيرة الصحة أشادت به و«الصحة العالمية» تحذر

السعودية.. الإطاحة بضباط في الحرس الملكي (تفاصيل صادمة)

أمير الكويت يصدر مرسومًا عاجلًا

ADS
 

الموت يفجع رضوى الشربيني وصلاة الجنازة من مسجد السيدة نفسية

325505_0
رضوى الشربيني
 
الأربعاء، 03-03-2021 09:53 ص
فجع الموت الإعلامية رضوى الشربيني، في والدةها التي وافتها المنية مساء أمس الثلاثاء، نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد.
وأعلنت "الشربيني"، موعد صلاة الجنازة على والدةها، حيث ستقام اليوم بعد صلاة الظهر في مسجد السيدة نفيسة.
وكتبت رضوى الشربيني، من خلال منشور بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" : "يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي".
وتابعت : "ماتت من كنت أكرم من أجلها...أمى فىً ذمة الله و إنا لله وإنا إليه راجعون.. برجاء الدعاء وقراءة الفاتحة، صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر فى مسجد السيدة نفسية".
وكانت كتبت رضوى الشربيني، "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رضيت بقضائك يارب أمي ماتت ادعوا لها يارب يرحمك يا أمي وأم ولادي ويصبرنا على فراقك".

 

إقرأ ايضا

267025_0

قُتل ذبحًا وليس حادث.. مها أبوعوف تفجر مفاجأة صادمة عن وفاة عمر خورشيد

T159984506201bb0d44d7aaa032edb60afcb3ce5670image.jpg&w=360&h=202&q=95&img

بعد اعتزالها.. فنانة شهيرة تفاجئ الجميع بارتداء الحجاب

خالد-يوسف

خالد يوسف يعلن عودته لمصر لدفن شقيقه

أخبار متعلقة

325087_0

ابنة يوسف شعبان تفجر مفاجأة عن سبب إصابة والدها بكورونا

20200620011542983

تفاصيل مُحزنة في الساعات الأخيرة لـ يوسف شعبان

download

أول تعليق بعد وفاة فنان كويتي شهير عقب حصوله على لقاح كورونا

EvA9ixJXMAECxdM

وفاة مشاري البلام بـ«كورونا» ومي العيدان تتهم فنانة شهيرة

download

وفاة «شيخ المالكية» عضو هيئة كبار العلماء بـ كورونا

4408AF59-2400-4E80-A143-C09056BDE2BD

مالا تعرفه عن «الراقصة المحتشمة» التي ماتت اليوم بكورونا