الموت يفجع الفنان عبدالعزيز مخيون

الإثنين، 27-06-2022
01:12 م
فجع
الموت
الفنان
الكبير عبدالعزيز مخيون
، حيث توفيت والدة
ه في الساعات الأولى من صباح
الإثنين.
وأعلن
الفنان عبدالعزيز مخيون
الخبر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وكتب
"مخيون" : "توفيت إلى رحمة الله والدة
ي الحاجة ناهد مخيون.. رحمها
الله وأكرمها وتقبلها في رحابه.. وإنّا لله وإنا إليه راجعون".
عبدالعزيز
مخيون ممثل سينمائي ومخرج مسرحي، تخرج في معهد الفنون المسرحية، ثم درس الموسيقى
والتمثيل، التحق بفرقة التلفزيون المسرحية، وأسس مسرح الفلاحين وعمل مخرجا مسرحيا.
حصل على منحة من الحكومة لدراسة المسرح في فرنسا، وله خمسة أبناء.