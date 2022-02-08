الثلاثاء 08 فبراير 2022
توقيت مصر 17:47 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بث مباشر الآن.. الأهلي وبالميراس في نصف نهائي كأس العالم للأندية

الملك سلمان يوجه بعلاج زوجة إعلامي لبناني في المملكة

هاني شاكر يثير الجدل بحصوله على جنسية دولة أجنبية

شمس الكويتية تشتم حمو بيكا .. والأخير يرد: والله بحبك

لا تنخدعوا.. تحذير من الأرصاد مما هو قادم بدءًا من غد

حكم نهائي في قضية الفيديو المخل لفنانة كويتية شهيرة

لاميتا فرنجية بصور جريئة مفاجئة.. على السرير بقميص نوم قصير وشفاف

انفصال محمد أبوجبل عن زوجته ملكة جمال الجزائر

الموت يفجع الفنانة فيفي عبده

أرامكو السعودية ترفع أسعار النفط

ADS
 

الموت يفجع الفنانة فيفي عبده

e86303517b9cbb9af319dd4db57a81ab
فيفي عبده
Native
Teads
الثلاثاء، 08-02-2022 12:24 م

فجع الموت اليوم الثلاثاء، الفنانة والراقصة الشهيرة فيفي عبده، في وفاة شقيقتها هدى عبده، بعد دخولها المستشفى لأيام إثر صراعها مع المرض.
وأعلنت فيفي عبده عن وفاة شقيقتها، في منشور كتبته في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، قالت فيه: "إنا لله وإنا إليه راجعون..توفيت إلى رحمة الله الحاجة هدى عبده شقيقة الفنانة فيفي عبده..رجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".
وانهالت تعليقات الجمهور والوسط الفني بالدعاء لها بالرحمة ولفيفي بالصبر والسلوان.
وتعتبر هدى عبده الشقيقة الثانية التي تفقدها النجمة فيفي عبده، بعدما فقدت شقيقتها الأخرى سعاد في نوفمبر عام 2019.
تجدر الإشارة إلى أن آخر ظهور للفنانة فيفي عبده للجمهور كان من خلال حضورها عيد ميلاد الفنانة إلهام شاهين، بصحبة عدد كبير من نجوم الفن.
 

إقرأ ايضا

620245b64c59b73bfe5638c3

هاني شاكر يثير الجدل بحصوله على جنسية دولة أجنبية

medium_2021-04-24-e101eaac71

شمس الكويتية تشتم حمو بيكا .. والأخير يرد: والله بحبك

7ed5d9c919e0229986aa43c7dc6e5df6-2

لا تنخدعوا.. تحذير من الأرصاد مما هو قادم بدءًا من غد

أخبار متعلقة

images

«أنا مثيرة وجسمي جامد».. فنانة شهيرة بتصريحات صادمة عن جسدها

2022_1_31_11_0_9_215

نقابة المهن السينمائية تعلن وفاة نبيل الجوهري

IMG_٢٠٢٢٠١٣١_٠٩١٣١٢

ملكة جمال أمريكا تلقي بنفسها من الطابق الـ 29 تاركة رسالة غريبة

135be37d-b880-4154-b34b-338b6b655f67-645x505

كلاكيت تاني مرة.. طالبة تتخلص من حياتها بعد تعرضها للابتزاز الجنسي

26-01-22-365893769

سهير المرشدي تستغيث: «أختي ماتت من يومين ومش عارفة أدفنها»

الكاتب الصحفي ياسر رزق

صدمة.. وفاة ياسر رزق بأزمة قلبية مفاجئة