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الموت يفجع الشيخ أحمد عمر هاشم

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الأحد، 29-09-2024 11:07 ص

 

 

توفيت منذ قليل الحاجة فردوس عمر هاشم، شقيقة الدكتور أحمد عمر هاشم، من علماء الأزهر الشريف.

ونشرت الصفحة الرسمية للدكتور أحمد عمر هاشم، خبر وفاة شقيقته وقالت:

بسم الله الرحمن الرحيم ؛ «يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي» ببالغ  الحزن والاسى وقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعي الشريفة الحاجة فردوس عمر هاشم  شقيقة فضيلة الإمام أ.د أحمد عمر هاشم.

وتابعت: إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر لها وارحمها واسكنها فسيح جناتك وألهمنا  الصبر والسلوان، اللهم اغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم ابدلها اهلً خيراً من اهلها وجيران خيراً من جيرانها وناس خيراً من ناسها، ونسألكم الدعاء.

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