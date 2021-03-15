الموت يفجع السعودية الشهيرة هند القحطاني

الإثنين، 15-03-2021
09:55 ص
فجع الموت
مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية
هند القحطان،
بوفاة
والدها عبدالهادي القحطاني.
وقالت «القحطاني»- التي اعتادت إثارة الجدل بسبب جرأتها
بعد إقامتها خارج المملكة-، عبر حسابها الرسمي في"سناب شات "، :"إنا
لله وإنا إليه راجعون، انتقل أبي الشيخ عبدالهادي القحطاني إلى رحمة الله".
وأضافت :" إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا على
فراقك يا أبي لمحزونون، اللهم أكرم نزله ووسع مدخله واجعل قبره، روضة من رياض الجنة
ونقه من الذنوب، والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس".
وفيما سارع البعض بنعي والدها داعين له بالرحمة
والمغفرة، دعاها البعض إلى الإتعاظ من الموت
وأن تتوقف عن الإثارة والعري بداعي
الحرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.