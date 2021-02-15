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الموت يفجع «آل سعود» في أميرتين خلال 24 ساعة

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الموت يفجع «آل سعود» في أميرتين خلال 24 ساعة

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السعودية
 
الإثنين، 15-02-2021 09:38 ص المصريون
فجع الموت العائلة المالكة السعودية "آل سعود"، بوفاة أميرتين خلال 24 ساعة، إذ أعلن الديوان الملكي أمس وفاة الأميرة دنا بنت عبدالله، فيما أعلن الأمير عبدالرحمن بن مساعد، صباح اليوم الإثنين، وفاة الأميرة لميا بنت هذلول بن عبدالعزيز آل سعود بعد صراع مع المرض.
ونشر الأمير تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قال فيها: ” ”قدّر الله وما شاء فعل وإنّا لله وإنّا إليه راجعون توفيت ابنة عمي لميا بنت هذلول بن عبدالعزيز وشقيقة زوجتي ، اللهم ارحمها واغفر لها وأسكنها فسيح جناتك واجعلها في الفردوس الأعلى من الجنة واجعل ما أصابها من مرض تكفيرًا لذنوبها ورفعةً في درجاتها .. لاحول ولا قوة إلّا بالله العظيم“.
وكان الديوان الملكي السعودي، أصدر بيانًا، أعلن فيه عن وفاة الأميرة دنا بنت عبدالله.
وجاء في البيان:
: انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة دنا بنت عبدالله بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ اليوم الأحد الموافق 2 / 7 / 1442هـ ، في مكة المكرمة.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
 

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