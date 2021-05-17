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المهرة البحرينية تستقبل السعوديين بوصلة رقص (فيديو)

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الإثنين، 17-05-2021 04:48 م

استقبلت الفنانة المهرة البحرينية السعوديين الذي توافدوا إلى دولة البحرين برقصة العرضة.
واظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي للفنانة المهرة البحرينية، وهي ترقص “العرضة السعودية”، ترحيبًا بالسعوديين الذين توافدوا إلى بلدها دولة البحرين، بعد سريان قرار فتح المنافذ البرية، بين البلدين.
ووثق مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، أداء الفنانة البحرينية للرقصة الوطنية السعودية بامتياز، وهو ما لفت انتباه المعلقين الذين أشادوا برقصها.
وعلقت الفنانة البحرينية على الفيديو الذي نشرته عبر حسابها في سناب شات: “اعتذر جداً بسبب الأوضاع. نطرت نسكر والمجمع يسكر علشان أنزل العرضة. وقبل الزحمة وقبل الكل حبي ارحب فيكم. أكون السباقة. حي الله عمامي وعماتي”.
وشهد جسر الملك فهد، يوم أمس، توافد أفواج كبيرة من المسافرين السعوديين، تزامنًا مع قرار السماح بالرحلات الدولية.
 

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