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المهرة البحرينية تثير الجدل بفيديو مع ابنها

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الخميس، 08-07-2021 01:41 م

أثارت الفنانة المهرة البحرينية الجدل بين متابعيها، على موقع التواصل الاجتماعي ، بعد نشر فيديو مع ابنها الطفل تميم من رجل الأعمال المسجون عادل المسلم، على موقع "إنستجرام"، والذي لفت الأنظار بطرافته وبراءته.
ولاحظ العديد من متابعيها أن طفلها كبر وتغيرت ملامحه، وتباينت التعليقات بين من وجده يشبه والده وبين من رأى بأنه نسخة من والدته. وتفاعل المتابعون مع طرافة الطفل خلال حديثه مع والدته بعدما سألته عما يريده ليجيبها بعفوية "أبغى عروس".
وتلقت المهرة البحرينية الأمر بطرافة وقامت بعرض مجموعة من الصور لفتيات على إبنها وطلبت منه اختيار احداهن كعروس له، وعلقت على خياره "والله ذوقك حلو".
 

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