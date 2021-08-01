المهرة البحرينية تتصدر الترند بفيديو مثير في عيد ميلادها
المهرة البحرينية
Native
الأحد، 01-08-202106:38 م
حالة من الجدل الكبير أثارتها الفنانة "المهرة
البحرينية"، بسبب مشاهد احتفالها بعيد ميلادها الثلاثين، خيث تصدرت الترند
عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الخليج بسبب الاحتفال الفاخر والضخم الذي نظمته
إلى جانب الهدايا الثمينة.
وشاركت الفنانة مهرة البحرينية مقاطع فيديو وصور أظهرت فيها
بعض المشاهد من حفل عيد ميلادها، الذي تحول إلى عرس.
وأثارت مشاهد الهدايا الثمينة جدا، ومنها سيارة "رولز
رويس" فاخرة جدا وباهظة الثمن، الكثيرين على وسائل التواصل الاجتماعي، الذين شاركوا
هذه المشاهد على صفحاتهم.
واعتبرت المهرة البحرينية في تصريحات أدلت بها لموقع
"ET بالعربي" أن هذا الاحتفال
يأتي بعد فترة انقطاع لمدة عامين لم تقم فيها بأي مناسبات أو احتفالات أو حتى لقاءات
مع الأحبة.
وعبرت الفنانة البحرينية عن أمنيتها في العام الجديد، وقالت:
"أكيد أمنيتي مثل أمنية الكل اللهم إننا نسألك انحسارا وليس انتشارا لكورونا،
وأبعد عنا هذا الوباء، ويا رب نلتقي مع الجميع ونبدأ نجتمع مع كل من نحبهم".
ووعدت الفنانة محبيها بانها ستكون مختلفة هذا العام
"سترون المهرة هذا العام غير غير غير".
وتظهر المشاهد المتداولة من حفل عيد ميلادالمهرة البحرينية
أجواء فاخرة جدا وتحضيرات كبيرة تشبه العرس وصالات واسعة.
وعلى الرغم من استغراب البعض الهدية الفاخرة جدا (سيارة رولز
رويس)، لكن بحسب موقع "البوابة" فإن هذه الهدية هي مجرد سيارة اشترتها لنفسها
بهذه المناسبة، وأن كل ما يشاهد من تحضيرات هو "هدية لنفسها" فقط.