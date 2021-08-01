الإثنين 02 أغسطس 2021
توقيت مصر 00:29 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مصرع يوتيوبر شهير أثناء تصوير فيديو خطير

تصعيد مفاجئ من إدارة الزمالك ضد الأهلي

المهرة البحرينية تتصدر الترند بفيديو مثير في عيد ميلادها

خالد الغندور يحسم صفقة انتقال رمضان صبحي للزمالك بشكل نهائي

وفاة اثنين من الإعلامين السعوديين خلال 48 ساعة

صفاء أبو السعود تفاجئ الجميع برسالة لـ صالح كامل بعد قرار عودتها للفن

بعد ظهورها دون ملابس أسفل شجرة.. فنانة شهيرة تقلق الجمهور على صحتها النفسية

السيسي يُصدّق على شروط جديدة لفصل الموظف

المحكمة تصدر حكمًا على عمرو أديب لصالح محمد رمضان

معز مسعود غاضبًا: «صوروني أنا ومراتي من ورا ضهرنا»

ADS
 

المهرة البحرينية تتصدر الترند بفيديو مثير في عيد ميلادها

مهرة-البحرينية-630x630
المهرة البحرينية
Native
الأحد، 01-08-2021 06:38 م

حالة من الجدل الكبير أثارتها الفنانة "المهرة البحرينية"، بسبب مشاهد احتفالها بعيد ميلادها الثلاثين، خيث تصدرت الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الخليج بسبب الاحتفال الفاخر والضخم الذي نظمته إلى جانب الهدايا الثمينة.
وشاركت الفنانة مهرة البحرينية مقاطع فيديو وصور أظهرت فيها بعض المشاهد من حفل عيد ميلادها، الذي تحول إلى عرس.
وأثارت مشاهد الهدايا الثمينة جدا، ومنها سيارة "رولز رويس" فاخرة جدا وباهظة الثمن، الكثيرين على وسائل التواصل الاجتماعي، الذين شاركوا هذه المشاهد على صفحاتهم.
واعتبرت المهرة البحرينية في تصريحات أدلت بها لموقع "ET  بالعربي" أن هذا الاحتفال يأتي بعد فترة انقطاع لمدة عامين لم تقم فيها بأي مناسبات أو احتفالات أو حتى لقاءات مع الأحبة.
وعبرت الفنانة البحرينية عن أمنيتها في العام الجديد، وقالت: "أكيد أمنيتي مثل أمنية الكل اللهم إننا نسألك انحسارا وليس انتشارا لكورونا، وأبعد عنا هذا الوباء، ويا رب نلتقي مع الجميع ونبدأ نجتمع مع كل من نحبهم".
ووعدت الفنانة محبيها بانها ستكون مختلفة هذا العام "سترون المهرة هذا العام غير غير غير".
وتظهر المشاهد المتداولة من حفل عيد ميلاد المهرة البحرينية أجواء فاخرة جدا وتحضيرات كبيرة تشبه العرس وصالات واسعة.


وعلى الرغم من استغراب البعض الهدية الفاخرة جدا (سيارة رولز رويس)، لكن بحسب موقع "البوابة" فإن هذه الهدية هي مجرد سيارة اشترتها لنفسها بهذه المناسبة، وأن كل ما يشاهد من تحضيرات هو "هدية لنفسها" فقط.








 

إقرأ ايضا

9381229271625614573

مصرع يوتيوبر شهير أثناء تصوير فيديو خطير

32355

وفاة اثنين من الإعلامين السعوديين خلال 48 ساعة

صفاء-ابو-السعود

صفاء أبو السعود تفاجئ الجميع برسالة لـ صالح كامل بعد قرار عودتها للفن

أخبار متعلقة

5202118132155355784614

المهرة البحرينية تثير الجدل بوصلة رقص جريئة:«الحمد لله رقصت كل شيء»

Capturesfs852506.original

صدمة/ فنانة شهيرة تعلن إصابتها بمرض نادر.. شاهد كيف أصبحت؟

4987531-1005999375

حورية فرغلي تفجر مفاجأة عن طفليها دون زواج

resize

«أنا راضية بقضاء الله».. أول تعليق من دلال عبدالعزيز على وفاة سمير غانم

image

«تلاتة كيلو بوفتيك».. إيمان السيد تكشف سر عدم زواجها

56260-احلام-وزوجها

تعليق مفاجئ من زوج أحلام على طلاقهما.. والأخيرة تحتفي