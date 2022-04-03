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المنوفية.. أحرق طليق شقيقته في نهار رمضان والسبب صادم

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Native
Teads
الأحد، 03-04-2022 01:40 م


أقدم شقيق طبيبة مصرية تعمل بمستشفى أشمون في محافظة المنوفية على إشعال النيران في طليقها وذلك لعلمهم بقيامه بالتحضير للزواج من أخرى في شقة الزوجية في واقعة مؤسفة في أول أيام رمضان.
وتلقى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مستشفى أشمون بتلقيه بلاغا من مستشفى أشمون العام بوصول مدرس مصاب بحروق في أنحاء الجسد.
وأكد المجني عليه، أنه كان يقوم بتحضير شقة الزوجية عقب طلاقه من زوجته الأولى عقب خلافات بينهما وجاء شقيق زوجته ونشبت بينهما مشادة كلامية وقام شقيق زوجته بسكب مادة التنر عليه وإشعال النيران به.
وأكد مصدر أمني، أن المجني عليه كان يجهز شقة الزوجية والتي عليها أحكام قضائية وقرار بالتمكين من طليقته فقامت بإرسال شقيقها وآخرين للاستيلاء على الشقة فقامت بينهم مشادة كلامية قام على إثرها شقيق طليقته بسكب مادة التنر عليه وإشعال النيران به.
 

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