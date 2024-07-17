الأربعاء 17 يوليه 2024
توقيت مصر 12:02 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أول تعليق من رمضان صبحي بعد رفع الإيقاف عنه

محافظ الدقهلية يصادر بطاقات تموين بحوزة مواطن

الملياردير الإماراتي خلف الحبتور ينعى أسرة مصرية ويوجه بصدقة جارية

مجدي الجلاد عن تداول فيديو جنسي لـ هدير عبدالرازق: تشويه لصورة مصر

بصورة مثيرة معه.. زوجة إمام عاشور تحتفل بفوز الأهلي على مودرن سبورت

"المنقذات حوامل".. تفاصيل غرق فتاة في حمام سباحة نادي الإعلاميين

المحكمة الرياضية الدولية تهدد بإيقاف القيد في الأهلي بسبب عبدالله السعيد

شيماء سيف تفاجئ الجميع وتستعرض رشاقتها بملابس رياضية

رابط التقديم على شقق "سكن لكل المصريين"

الدولار يعاود الصعود من جديد ويسجل هذا الرقم

"المنقذات حوامل".. تفاصيل غرق فتاة في حمام سباحة نادي الإعلاميين

366
ا
الأربعاء، 17-07-2024 10:00 ص

 

كشف الإعلامي هاني حتحوت، تفاصيل وفاة شابة تدعى سلمى عبد المنعم من ذوي الاحتياجات الخاصة تبلغ من العمر 24 عامًا، غرقًا في أحد حمامات سباحة نادي الإعلاميين، إذ تم نقلها إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي.

 

وقال “حتحوت”، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن حمام السباحة الأولمبي في نادي الإعلاميين بمقاس 25*50، ويخصص للسيدات من العاشرة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا.

 

وأضاف “حتحوت”، أنه يفترض تواجد 10 منقذات على حمام السباحة، لكن لا يتم الالتزام بهذا العدد في أغلب الأوقات، إذ تواجد في يوم الواقعة أمس الثلاثاء، 4 منقذات فقط منهن اثنتان «حامل» والثالثة كانت في حمام السباحة إذ تم تأجيرها لتدريب بعض السيدات.

 

تقصير وحدة الإنقاذ!

وأشار إلى أن المتواجدات أخرجن الفتاة من حمام السباحة الساعة 1:50 دقيقة ظهرًا، بعد ما لاحظن عدم وجود حركة من جانبها، وكان وجهها أزرق اللون وواضح أن المياه وصلت إلى أعلى الحلق.

 

واستكمل “حتحوت”، أن حالة الذعر بدأت تسيطر على المحيطين واستنجدن بالمنقذين الرجال وطبيبة النادي لكن فشل الجميع في إنقاذ الفتاة وتم إحضار الإسعاف لنقلها إلى مستشفى زايد التخصصي، لكن فشلت جميع المحاولات وانتقلت روح سلمى إلى بارئها.

 

واختتم تصريحاته، بأن بعض المسئولين من وزارة الرياضة تواجدوا لعقد اجتماع مع مسئولين في نادي الإعلاميين لمعرفة تفاصيل ما حدث والأسباب التي أدت إلى ذلك.

إقرأ ايضا

2024_7_16_16_28_37_886

محافظ الدقهلية يصادر بطاقات تموين بحوزة مواطن

63f71804-f81c-413d-beda-1c017afefe4f

الملياردير الإماراتي خلف الحبتور ينعى أسرة مصرية ويوجه بصدقة جارية

2024_7_9_23_4_23_868

مجدي الجلاد عن تداول فيديو جنسي لـ هدير عبدالرازق: تشويه لصورة مصر