"المنقذات حوامل".. تفاصيل غرق فتاة في حمام سباحة نادي الإعلاميين





كشف الإعلامي هاني حتحوت، تفاصيل وفاة شابة تدعى سلمى عبد المنعم من ذوي الاحتياجات الخاصة تبلغ من العمر 24 عامًا، غرقًا في أحد حمامات سباحة نادي الإعلاميين، إذ تم نقلها إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي.

وقال “حتحوت”، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن حمام السباحة الأولمبي في نادي الإعلاميين بمقاس 25*50، ويخصص للسيدات من العاشرة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا.

وأضاف “حتحوت”، أنه يفترض تواجد 10 منقذات على حمام السباحة، لكن لا يتم الالتزام بهذا العدد في أغلب الأوقات، إذ تواجد في يوم الواقعة أمس الثلاثاء، 4 منقذات فقط منهن اثنتان «حامل» والثالثة كانت في حمام السباحة إذ تم تأجيرها لتدريب بعض السيدات.

تقصير وحدة الإنقاذ!

وأشار إلى أن المتواجدات أخرجن الفتاة من حمام السباحة الساعة 1:50 دقيقة ظهرًا، بعد ما لاحظن عدم وجود حركة من جانبها، وكان وجهها أزرق اللون وواضح أن المياه وصلت إلى أعلى الحلق.

واستكمل “حتحوت”، أن حالة الذعر بدأت تسيطر على المحيطين واستنجدن بالمنقذين الرجال وطبيبة النادي لكن فشل الجميع في إنقاذ الفتاة وتم إحضار الإسعاف لنقلها إلى مستشفى زايد التخصصي، لكن فشلت جميع المحاولات وانتقلت روح سلمى إلى بارئها.

واختتم تصريحاته، بأن بعض المسئولين من وزارة الرياضة تواجدوا لعقد اجتماع مع مسئولين في نادي الإعلاميين لمعرفة تفاصيل ما حدث والأسباب التي أدت إلى ذلك.