المنتخب السعودي إلى كأس العالم ووزير الرياضة: مبروك السادسة

الخميس، 24-03-2022
01:58 م
فاز المنتخب
اليابان
ي على نظيره الأسترالي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على
ملعب واسترن سيدني، ضمن منافسات الجولة التاسعة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس
العالم 2022.
وبتلك النتيجة
يصعد منتخبا اليابان
والسعودية
رسميًا إلى كأس العالم
2022 التي ستقام في قطر.
جاء هدف اليابان
والمباراة الوحيد عن طريق كاورو ميتوما في الدقيقة 89 من عمر المباراة.
وعاد نفس اللاعب
لتسجيل الهدف الثاني لمنتخب اليابان
في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من
الضائع.
واحتفل الشيخ
عبد العزيز بن تركي وزير الرياضة السعودي بعد تأهل المنتخب السعودي إلي كأس العالم .
وغرّد الشيخ عبد
العزيز من خلال حسابه الشخصي تويتر: حمدا
لله على تأهل منتخبنا إلى نهائيات كأس العالم
2022.
وتابع: وبهذه
المناسبة أرفع خالص التهنئة لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي
العهد -حفظهما الله- على هذا الإنجاز الكبير، الذي يأتي تتويجاً لما يحظى به
القطاع الرياضي من دعم واهتمام ".
ومن المقرّر أن
يلتقي اليوم أيضًا، ضمن منافسات المجموعة ذاتها، منتخب السعودية
مع نظيره الصيني،
في تمام الخامسة مساء، على ملعب الشارقة.
ترتيب مجموعة
السعودية
:
1- اليابان
: 21 نقطة
2- السعودية
: 19 نقطة
3- أستراليا
: 15 نقطة
4- عمان
: 8 نقاط
5- الصين
: 5 نقاط
6- فيتنام
: 3 نقاط