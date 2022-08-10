الممرضة مسربة فيديو جثة نيرة أشرف تكشف السبب الصادم لتصويرها

الأربعاء، 10-08-2022
09:49 ص
كشفت الممرضة
المتهمة بتصوير جثة طالبة المنصورة نيرة أشرف
داخل المستشفى، أنها قامت بتوثيق المجوهرات التي ترتديها لإبعاد الشبهات أو اتهام الطاقم
بسرقة أي متعلقات.
وكانت الممرضة
اعترفت أنها أرسلت مقطع الفيديو الخاص بجثمان
نيرة أشرف
لزميلتيها الممرضة
ين، فيما أمرت النيابة بحبس الممرضات الثلاث 4 أيام على
ذمة التحقيقات، بتهمة تصوير جثمان نيرة وتسريب الفيديو، حيث بدت الجثة بحالة سيئة نتيجة
الطعنات العديدة.
صدمة وضجة واسعة شهدتها مصر عقب تسريب فيديو لجثة نيرة أشرف
من داخل المشرحة والسلطات فتحت تحقيقاً عاجلاً حول الواقعة.
الفيديو المسرب أظهر الجثة في حالة سيئة نتيجة الطعنات العديدة
التي أصابت نيرة، فضلاً عن رقبتها المذبوحة.
انتشار الفيديو أصاب أفراد الأسرة بصدمة معنوية ونفسية جراء
مشاهدة التمثيل بجثمان ابنتنا وكشف عورتها.
وتوعدت أسرة الطالبة القتيلة بمقاضاة مسرب الفيديو جراء مشاهدتهم
جثمان ابنتهم وكشف عورتها.
وقالت شروق أشرف، شقيقة نيرة: "اتخذنا إجراءات قانونية
وأصعب مشهد نشوف أختنا في المشرحة، وحسبنا الله ونعم الوكيل في المتعاطفين مع القاتل
الذي مثل بجثتها وأطاح بحياتها غدراً".
أكد الدكتور أحمد حشيش، مدير المستشفى المتهم بتسريب فيديو
الجثة "المنصورة"، أن الفيديو لم يتم تصويره داخل المشرحة، مستشهداً باختلاف
نوع سرير الموتى "تروللي"، وأن مشرحة المستشفى لا تعمل بها سيدات، وجميع العاملين بها من الرجال، وهو ما يتعارض مع
ما ظهر في الفيديو المتداول .