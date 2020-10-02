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الملياردير الفقير : سأتبرع بـ90 من ثروتي بشرط

الحاج أشرف شبراوي، من منطقة روض الفرج
الحاج أشرف شبراوي، من منطقة روض الفرج
 
الجمعة، 02-10-2020 10:45 م


أكد الحاج أشرف شبراوي، من منطقة روض الفرج، المعروف إعلاميا بـ"الملياردير الفقير"، أنه عثر على مستند قديم يخص جده، الذي كان يتاجر في الكثير من المجالات، وتوفى عام 1993، وفي عام 1995 عثر على أوراقه ومستنداته ومن بينها مستند صادر من البنك المركزي الألماني، وهو عبارة عن دين على البنك، قيمته 5 مليارات مارك ذهب، معقبا:" إذا حصلت على هذا المال سأتبرع بـ90% منه للدولة".
وأضاف "شبراوي"، في مداخلة مع برنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة المحور الفضائية، بأنه تواصل مع أميرة سعودية التي استقدمت خبراء سويسريين وأكدوا أن المستند أصلي، موضحا أنه منذ عام 1995 لم يحصل على شيء من البنك.
وناشد الملياردير الفقير، الدولة المصرية مساعدته في الحصول على هذا المال، لافتا إلى أنه سيتبرع بـ90% من المبلغ للدولة، معقبا: "عشان الدولة تستفيد بيه،مشيرا إلى أنه يعيش عيشة متوسطة، وليس غنيا، موضحا أنه سيكتفي فقط بنسبة 10% من قيمة هذا المبلغ.


 

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