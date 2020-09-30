الأربعاء 30 سبتمبر 2020
توقيت مصر 17:37 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مرتضى منصور يصدر بيانًا مفاجئًا

صدمة.. وفاة «نورين الغرابلي» حزنًا على رحيل والدها

وفاة فنان شهير بعد صراع مع المرض

يعمم في جميع البلاد.. دعوة كويتية بشأن الأمير الراحل تثير الجدل

بعد شائعة وفاته.. «السديس» يصدر قرارًا هامًا وعاجلًا

«الأقوى في الجيش».. القوات المسلحة تكشف عن سلاح جديد

الحكومة تصدر قرارات غير مسبوقة

بعد سجنه عامًا.. حكم قضائي جديد يُنصف محمد رمضان

«زمردة»: كنت بمارس الرذيلة في السيارة بعلم والدتي

أول فيديو لجثمان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد قبل دفنه

الملياردير الأمريكي «إيلون ماسك»: لن آخذ لقاح فيروس كورونا

musk
إيلون ماسك
 
الأربعاء، 30-09-2020 04:03 م فتحي مجدي

قال الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، مؤسس شركتي "تسلا" و"سبيس إكس"، إنه لن يحصل على لقاح لفيروس كورونا المستجد، في حال نجح العلماء في تطويره، موضحًا أنه لا هو ولا عائلته سيأخذون اللقاح حتى لو كان متاحًا بسهولة.

وأضاف ماسك من العمر 49 عامًا لصحيفة "نيويورك تايمز حول الأساس المنطقي وراء قراره: "لست في خطر، ولا أطفالي".

وانتقد عملية الإغلاق التي شهدتها الولايات المتحدة للتصدي لفيروس كورونا، ووصفه بأنه "وضع غير مربح" و"قلل من إيماني بالإنسانية"، معتبرًا الحجر الصحي "غير أخلاقي" و "الإقامة الجبرية بحكم الواقع".

وبدلاً من الإجراءات الشاملة الحالية، اقترح رئيس شركة "بورينج"، فرض إغلاق أكثر استهدافًا من خلال "عزل أي شخص في خطر" حتى تمر العاصفة.

وعندما رد محاوره بأنه من المحتمل أن يموت البشر في هذه العملية. أجاب ساخرًأ: "الجميع يموت". وأشار إلى أن إغلاق فيروس كورونا قوض إيمانه بالإنسانية.

وتفاخر ماسك بأن "سبيس إكس" لم تتخط يومًا" طوال الوباء بأكمله، وقال: "لدينا تصريح أمني وطني لأننا كنا نقوم بعمل الأمن القومي. أرسلنا رواد فضاء إلى محطة الفضاء وعادوا".

في وقت لاحق، تناول قطب صناعة السيارات انتقادات بيل جيتس لتشككه في فيروس كورونا، الذي وصفه ماسك بأنه "غبي" في مارس الماضي. 

خلال مقابلة مع شبكة (CNBC) في يوليو، قال مؤسس شركة "مايكروسوفت" إن ماسك لا يعرف الكثير عن اللقاحات، وأضاف إنه يأمل ألا يربك رئيس "سبيس إكس" المناطق التي لا يشارك فيها كثيرًا".

قال ماسك: "قال جيتس شيئًا عني لا يعرف ما أفعله. الأمر يشبه: "مرحبًا، لقد صنعنا بالفعل آلات لقاح كيورفاك، تلك الشركة التي نستثمر فيها. كان يشير إلى حقيقة أن تسلا تصنع معدات لشركة الأدوية البيولوجية الألمانية كيورفاك".

في شهر يوليو الماضي، كتب قطب السيارات في سلسلة من التغريدات المبهمة: "بيلي جي ليس حبيبي" و"الإشاعة القائلة بأن بيل جيتس وأنا عشاق غير صحيحة تمامًا".

 

إقرأ ايضا

israel-coronavirus-54

إسرائيل تتصدر دول العالم في عدد الإصابات الجديدة بكورونا

india-covid-80

63 مليون شخص في الهند أصيبوا بفيروس كورونا

7503959411601341098

صدمة.. وفاة «نورين الغرابلي» حزنًا على رحيل والدها

أخبار متعلقة

كورونا في مصر

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

السعودية-كورونا

السعودية: سنحصل على حصتنا من لقاح فيروس كورونا حال اعتماده

نتائج واعدة للقاح صيني لفيروس كورونا

​لجنة مكافحة كورونا: المصريون ليسوا فئران تجارب

كورونا في مصر

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

تاج الدين

​مستشار الرئاسة: انحسار إصابات كورونا.. والموجه الأولى لم تنته

كورونا في مصر

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر