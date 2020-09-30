الملياردير الأمريكي «إيلون ماسك»: لن آخذ لقاح فيروس كورونا

الأربعاء، 30-09-2020
04:03 م
فتحي مجدي
قال الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، مؤسس شركتي "تسلا" و"سبيس إكس"، إنه لن يحصل على لقاح
لفيروس كورونا
المستجد، في حال نجح العلماء في تطويره، موضحًا أنه لا هو ولا عائلته سيأخذون اللقاح
حتى لو كان متاحًا بسهولة.
وأضاف ماسك من العمر 49 عامًا لصحيفة "نيويورك تايمز حول الأساس المنطقي وراء قراره: "لست في خطر، ولا أطفالي".
وانتقد عملية الإغلاق التي شهدتها الولايات المتحدة للتصدي لفيروس كورونا
، ووصفه بأنه "وضع غير مربح" و"قلل من إيماني بالإنسانية"، معتبرًا الحجر الصحي "غير أخلاقي" و "الإقامة الجبرية بحكم الواقع".
وبدلاً من الإجراءات الشاملة الحالية، اقترح رئيس شركة "بورينج"، فرض إغلاق أكثر استهدافًا من خلال "عزل أي شخص في خطر" حتى تمر العاصفة.
وعندما رد محاوره بأنه من المحتمل أن يموت البشر في هذه العملية. أجاب ساخرًأ: "الجميع يموت". وأشار إلى أن إغلاق فيروس كورونا
قوض إيمانه بالإنسانية.
وتفاخر ماسك بأن "سبيس إكس" لم تتخط يومًا" طوال الوباء بأكمله، وقال: "لدينا تصريح أمني وطني لأننا كنا نقوم بعمل الأمن القومي. أرسلنا رواد فضاء إلى محطة الفضاء وعادوا".
في وقت لاحق، تناول قطب صناعة السيارات انتقادات بيل جيتس لتشككه في فيروس كورونا
، الذي وصفه ماسك بأنه "غبي" في مارس الماضي.
خلال مقابلة مع شبكة (CNBC) في يوليو، قال مؤسس شركة "مايكروسوفت" إن ماسك لا يعرف الكثير عن اللقاح
ات، وأضاف إنه يأمل ألا يربك رئيس "سبيس إكس" المناطق التي لا يشارك فيها كثيرًا".
قال ماسك: "قال جيتس شيئًا عني لا يعرف ما أفعله. الأمر يشبه: "مرحبًا، لقد صنعنا بالفعل آلات لقاح
كيورفاك، تلك الشركة التي نستثمر فيها. كان يشير إلى حقيقة أن تسلا تصنع معدات لشركة الأدوية البيولوجية الألمانية كيورفاك".
في شهر يوليو الماضي، كتب قطب السيارات في سلسلة من التغريدات المبهمة: "بيلي جي ليس حبيبي" و"الإشاعة القائلة بأن بيل جيتس وأنا عشاق غير صحيحة تمامًا".