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الملك سلمان يصدر أوامر ملكية عاجلة

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الملك سلمان يصدر أوامر ملكية عاجلة
 
الإثنين، 02-11-2020 04:10 م الطيب حسين
أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ، أمرًا ملكيًّا بترقية (37) قاضيًا بمختلف الدرجات القضائية بديوان المظالم.

وأوضح رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف، أن الأمر الملكي تضمّن ترقية قاضٍ من درجة (وكيل محكمة/أ) إلى درجة (رئيس محكمة/ب)، وترقية عشرين قاضيًا من درجة (قاضي/أ) إلى درجة (وكيل محكمة/ب)، وترقية ستة عشر قاضيًا من درجة (قاضي/ج) إلى درجة (قاضي/ب).

وأكد أن هذا الأمر الملكي الكريم و"ما سبقه من أوامر في هذا الشأن؛ تأتي لتؤكد حرص القيادة الحكيمة على مرفق قضاء ديوان المظالم، من خلال دعمه وظيفيًا بالكوادر القضائية؛ لتقديم المزيد من البذل ومن ثم الوصول إلى تطلعات القيادة الرشيدة، والرؤى والتوجهات السامية".
 

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