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الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة عاجلة

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الملك سلمان
 
الإثنين، 08-03-2021 12:55 م محمد فضل

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أوامر ملكية جديدة اليوم الإثنين، تتعلق بالوزراء وأمير منطقة الباحة.
وأصدر "الملك" مرسوم ملكي بشأن تنظيم آلية إجازات الوزراء ومن في مرتبتهم وموظفي المرتبة الممتازة.
وأقر المرسوم بتعديل المادة الرابعة من نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر سنة 1391هـ.
وتنص المادة- حسب وسائل إعلام محلية-  بعد التعديل على منح الوزراء ومَن هم في مرتبة وزير وموظفي المرتبة الممتازة، إجازة سنوية، على أن تُحدد مدتها لكل فئة بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
كما يقضي التعديل بموافقة مجلس الوزراء على إجازات الوزراء، فيما يوافق الوزير على إجازات مَن هم في مرتبة وزير أو المرتبة الممتازة من منسوبي وزارته أو الأجهزة المرتبطة بها.
وأوضح أن إجازات مَن هم في مرتبة وزير أو المرتبة الممتازة من منسوبي أي جهاز مستقل يرتبط مباشرةً بالملك أو برئيس مجلس الوزراء، والأجهزة المرتبطة بذلك الجهاز أو رئيسه؛ فيوافق عليها رئيس الجهاز المستقل.
كما أصدر خادم الحرمين الشريفين، أمرا ملكيا بتمديد خدمة أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود، لمدة 4 سنوات.
وكان الأمير حسام بن سعود، قد عُيِّنَ أميراً لمنطقة الباحة بأمر ملكي في 25 / 7 / 1438هـ.
وحصل الأمير حسام على بكالوريوس في الاقتصاد من جامعة الملك سعود بالرياض عام 1981م، ودبلوم في الاقتصاد من كلية لندن للاقتصاد عام 1982م، كما حصل على درجة الماجستير في الاقتصاد من كلية “بيربيك” للاقتصاد – جامعة لندن عام 1985م، وحصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من الكلية ذاتها في عام 1995م.
 

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