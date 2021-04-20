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فنانة كويتية شهيرة مهددة بالسجن بسبب ابنتها الفنانة

الملك سلمان يصدر أمرًا عاجلًا

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الملك سلمان يصدر أمرًا عاجلًا

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الملك سلمان
 
الثلاثاء، 20-04-2021 09:25 ص المصريون

أمر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بصرف 1.9 مليار ريال معونة شهر رمضان المبارك لمستفيدي الضمان الاجتماعي بشكل عاجل.
وكتب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي، عبر حسابه في موقع “تويتر” : أرفع أسمى آيات الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله، على دعمه السخي وتوجيهه الكريم بصرف 1.9 مليار ريال معونة رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي؛ وتؤكد هذه اللفتة الكريمة حرص قيادتنا – رعاهم الله – على المواطنين وتلمس حاجاتهم. أسأل المولى عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته”.
 

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