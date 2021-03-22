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الملك سلمان وولي عهده يطمئنان على صحة رئيس وزراء باكستاني

الملك سلمان وولي العهد
الملك سلمان وولي العهد
 
الإثنين، 22-03-2021 10:09 ص متابعات- أمينة عبد العال
بعث الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين برقية عاجلة للسيد عمران خان رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية للاطمئنان علي صحته بعد إصابته بفيروس " كورونا " المستجد .
وقال الملك في البرقية :"  علمنا بنبأ إصابة دولتكم بفيروس كورونا المستجد، ونبعث لدولتكم أطيب تمنياتنا بموفور الصحة والعافية والشفاء العاجل من هذا العارض الصحي، وألا تروا أي مكروه".
في سياق متصل أرسل الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية لرئيس الوزراء الباكستاني للاطمئنان علي صحته ، قال فيها :" "بلغني نبأ إصابة دولتكم بفيروس كورونا المستجد، وأبعث لدولتكم أطيب تمنياتي بالشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية، وألا تروا أي سوء".
 

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