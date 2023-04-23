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الملكة صفصف.. هالة صدقي: مخضوضة من نجاحي في جعفر العمدة

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هالة صدقي
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الأحد، 23-04-2023 07:53 م نسمه عبد الوهاب
حلت الفنان هالة صدقي، ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي"، وتحدثت هالة صدقي عن كواليس دورها في مسلسل "جعفر العمدة"
وقالت هالة صدقي:"نجاح دوري في مسلسل جعفر العمدة غير عادي ، وانا مخضوضة من ردود الفعل الإيجابية ".
وأضافت هالة صدقي :" أنا فرحانة ومش فرحانة، لأنه بعد نجاح دوري في جعفر العمدة ماذا سوف أفعل في المستقبل ".
وتابعت هالة صدقي:" نجاح شخصيتي في جفر العمدة بسبب المخرج محمد سامي ".
واكملت هالة صدقي:"  محمد سامي تواصل معي في نهاية الصيف ورشحني لشخصية صفصف في جعفر العمدة ".
 

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