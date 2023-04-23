الملكة صفصف.. هالة صدقي: مخضوضة من نجاحي في جعفر العمدة

الأحد، 23-04-2023
07:53 م
نسمه عبد الوهاب
حلت الفنان هالة صدقي
، ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي"، وتحدثت هالة صدقي
عن كواليس دورها في مسلسل "جعفر العمدة"
وقالت هالة صدقي
:"نجاح دوري في مسلسل جعفر العمدة غير عادي ، وانا مخضوضة من ردود الفعل الإيجابية ".
وأضافت هالة صدقي
:" أنا فرحانة ومش فرحانة، لأنه بعد نجاح دوري في جعفر العمدة ماذا سوف أفعل في المستقبل ".
وتابعت هالة صدقي
:" نجاح شخصيتي في جفر العمدة بسبب المخرج محمد سامي ".
واكملت هالة صدقي
:" محمد سامي تواصل معي في نهاية الصيف ورشحني لشخصية صفصف
في جعفر العمدة ".