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"المقاول الهارب" يعترف بالتمويل الضخم لأذرع القنوات الإرهابية

المقاول الهارب محمد علي
محمد علي المقاول الهارب
السبت، 12-09-2020 11:23 م المصريون ـ متابعات
قال الإعلامي أحمد موسى، إن اللص الخائن الهارب محمد علي يدافع عن تمويل عناصر الجماعة الإرهابية وأذرع العناصر الإرهابية في القنوات الإرهابية .
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، قائلا: "محمد علي اعترف بتواجد تمويل ضخم للأذرع في القنوات الإرهابية"، مضيفا:"جه يكحلها عماها".
وتابع أحمد موسى: "هؤلاء الخونة لازم يهاجموا الدولة المصرية كي يحصلون على المبالغ الطائلة التي يحصلون عليها".
ولفت الإعلامي أحمد موسى إلى أن "الخونة والإرهابيين يهدفون إلى إسقاط الدولة المصرية وهدم مؤسسات الدولة ".
وتابع: "إعلاميو القنوات الإرهابية يتحدثون عن سوء أحوال المصريين وهم يحصلون على أموال مقابل خيانتهم وما يحصلون عليه هو ثمن الخيانة".

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