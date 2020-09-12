"المقاول الهارب" يعترف بالتمويل الضخم لأذرع القنوات الإرهابية

السبت، 12-09-2020
11:23 م
المصريون ـ متابعات
قال الإعلامي أحمد موسى
، إن اللص الخائن الهارب محمد علي يدافع عن تمويل عناصر الجماعة الإرهابية وأذرع العناصر الإرهابية في القنوات
الإرهابية .
وأضاف الإعلامي أحمد موسى
في برنامجه "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، قائلا: "محمد علي اعترف بتواجد تمويل ضخم للأذرع في القنوات
الإرهابية"، مضيفا:"جه يكحلها عماها".
وتابع أحمد موسى
: "هؤلاء الخونة لازم يهاجموا الدولة المصر
ية كي يحصلون على المبالغ الطائلة التي يحصلون عليها".
ولفت الإعلامي أحمد موسى
إلى أن "الخونة والإرهابيين يهدفون إلى إسقاط الدولة المصر
ية وهدم مؤسسات الدولة ".
وتابع: "إعلاميو القنوات
الإرهابية يتحدثون عن سوء أحوال المصر
يين وهم يحصلون على أموال مقابل خيانتهم وما يحصلون عليه هو ثمن الخيانة".