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المفتي يوافق على إعدام قاتل زميلته «فتاة الشرقية»

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فتاة الشرقية وقاتلها
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الثلاثاء، 08-11-2022 11:43 ص

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية ، بالإعدام شنقا للمتهم إسلام محمد فتحي طرطور، والمُدان بقتل الطالبة سلمى بهجت والمعروفة إعلاميا بـ"فتاة الشرقية" وذلك بعد ورود الرأي الشرعي لفضيلة مفتي الجمهورية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الكريم، رئيس المحكمة والمستشار الدكتور مصطفي بلاسي، رئيس بالمحكمة، وعضوية المستشارين أحمد سمير سليم، وسامح لاشين وأمانة سر محمد فاروق، وأحمد غريب.

ولحظة تلاوة الحكم والنطق به، وقف المتهم صامتًا داخل قفص الاحتجاز، ولم تصدر منه ردود فعل على حكم الإعدام.

وغادر المتهم مقر محاكمته داخل سيارة مدرعة ووسط حراسة أمنية مشددة إلى مقر محبسه بعد سماعه حكم الإعدام.

وشهدت الجلسة السابقة ورود تقرير مستشفى الأمراض النفسية والعصبية بالعباسية والتي أودع بها المدان بناء على قرار من المحكمة والذي ثبت سلامة القوى العقلية والنفسية للمتهم وقت ارتكاب الجريمة وفي الوقت الراهن وعدم معاناته من أي أمراض نفسية.

قررت المحكمة في جلستها السابقة إحالة أوراق المتهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في قرار إعدامه وحددت جلسة أخرى للنطق بالحكم.
 

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