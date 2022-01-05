المفتي يوافق على إعدام «سفاح الإسماعيلية»

الأربعاء، 05-01-2022
02:19 م
أصدرت
محكمة جنايات الإسماعيلية اليوم الأربعاء، حكمها بالإعدام
شنقا لـ "عبد
الرحمن نظمي"، الشهير بـ"دبور" المتهم بقتل مواطن ذبحًا عمدًا في
وسط الطريق بالإسماعيلية، وألزمته بالمصاريف، وذلك بعد موافقة فضيلة المفتي
على
إعدام
ه.
كانت
محافظة الإسماعيلية، قد شهدت جريمة قتل بشعة أفجعت قلوب جموع المواطنين، ظهر يوم
الإثنين الموافق 1/ 11/ 2021، بعدما أقدم شاب يدعي «عبد الرحمن نظمي»، على ذبح شخص
بالطريق العام، حيث قام بفصل رأسه عن جسده، ثم تجول بين المارة حاملاً الرأس
المبتورة في يده وقطرات الدماء تتساقط منها.
وتم
تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام أحد الأشخاص بذبح آخر
وسط المارة، مما أثار الفزع والرعب بين الأهالي، حال ارتكاب المتهم جريمته، وسط
حالة ذهول من الجميع، دون تدخل أحد.
وانتقلت
أجهزة الأمن إلى موقع الحادث، وفرضت طوقاً أمنياً حول مكان الجريمة، وتمكنت من
القبض على المتهم، وقد أمر النائب العام، بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات
المختصة في محاكمة جنائية عاجلة، لمعاقبته عما نُسب إليه.
وكانت
النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبَلَ المتهم من شهادة المجني عليهما المصابيْن
وعشرة شهود آخرين وما أسفر عنه إطلاعُها على مقاطع تصوير الجريمة، وتعرفها على
المتهم بها، فضلًا عن إقرار المتهم تفصيلًا بارتكابه الجرائم المنسوبة إليه، كما
ثبت بتقرير إدارة الطب النفسي الشرعي الصادر عن المجلس الإقليمي للصحة النفسية من
خلوّ المتهم من أي أعراض دالة على اضطرابه نفسيًّا أو عقليًّا.
وعقدت
محكمة استئناف الإسماعيلية، أولى جلسات محاكمة «سفاح الإسماعيلية
»، يوم السبت 4/
12/ 2021، برئاسة المستشار أشرف محمد على حسين رئيسًا وعضوية المستشار ولاء محمد
مجدي الطاهر والمستشار ياسر حسنى مدبولى وأحمد سرى الجمل، وسكرتارية هيثم عمران،
محاكمة المتهم بقتل مواطن ذبحًا عمدًا، والشروع في قتل اثنين آخرين وسط الشارع.
وكان
المتهم خلال الجلسة الأولى أمام المحكمة، أنكر الاتهامات الموجهة إليه واعترافه
بالقتل في تحقيقات النيابة، وقررت المحكمة في الجلسة الأولى ندب محام للدفاع عنه،
إذ لم يوكل المتهم من يدافع عنه أمام المحكمة.
كما
عقدت محكمة جنايات الإسماعيلية، جلستها الثانية يوم الإثنين 6/ 12/ 2021، برئاسة
المستشار أشرف محمد علي حسين، في محاكمة سفاح الإسماعيلية
المتهم بقتل مواطن ذبحًا
عمدًا والتمثيل بجثته، والشروع في قتل اثنين آخرين وسط الشارع بالإسماعيلية، وذلك
بناءً على طلب المحامي الحاضر مع المتهم.
وخلال
ثاني جلسات المحكمة، طلب المتهم من القاضي رؤية والدته وسمح له القاضي بذلك حيث
بكت الأم فور رؤيتها لابنها، الذي قام أمام الحاضرين بتقبيل يديها وأقدامها.
وقررت
المحكمة، تأجيل القضية لجلسة 9 ديسمبر الجاري، للنطق بالحكم على المتهم "عبد
الرحمن نظمي" والمتهم بقتل مواطن ذبحا وفصل رأسه عن جسده والشروع في قتل 2
آخرين بالطريق العام.
وفي
ثالث جلسات المحاكمة، أصدرت محكمة جنايات الإسماعيلية، يوم الخميس، الموافق 9/ 12/
2021، حكمها بمعاقبة المتهم بقتل مواطن ذبحًا عمدًا والشروع في قتل اثنين آخرين
وسط الشارع بالإسماعيلية، بإحالة أوراقه إلى فضيلة المفتي
لأخذ الرأي في القضية،
وتحديد جلسة 5 يناير للنطق بالحكم.