المفتي يصدق على إعدام سيدة ارتكبت جريمة بشعة

الأربعاء، 27-03-2024
12:46 م
قررت محكمة الجنايات التصديق على قرار المفتي
بإعدام
المتهمة بخطف وقتل طفل لم يبلغ العامين.
وتفصيلاً، أحيلت ربة منزل للمحاكمة الجنائية، لادانتها بقتل طفل يبلغ من العمر عامين، واتضح من أمر الإحالة قيام المتهمة بخطف المجنى عليه بدافع الانتقام من أسرته، وأعدت لهذا الغرض أدوات عبارة عن جوال بلاستيكي وحقيبة قماشية وقطعة من القماش وكمنت له أمام مسكنه متربصة له وما أن ظفرت به قامت بوضعه داخل كيس وأحكمت غلقه ثم خنقته ووضعته داخل الحقيبة القماشية وتوجهت به إلى مجرى مائي وألقت الكيس وبداخله الطفل.
وتم العثور على جثة الطفل بمعرفة الأهالي وعقب التحريات والفحص اتضح أن وراء ارتكاب الجريمة جارة والدة الطفل وقامت بارتكاب الجريمة بسبب الغيرة والانتقام منها، بعودة زوجها من السعودية بغرض إقامة عقيقة المجنى عليه، حيث تم القبض على المتهمة وإحالتها للنيابة المصرية التي رأت إحالتها محبوسة إلى محكمة الجنايات.