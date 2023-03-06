المفتي: هذا الأمر امتنع عنه الرسول وفرضه عمر بن الخطاب

تحدث مفتي مصر الدكتور شوقي علام ، عن مسألة فرض أسعار جبرية على السلع، مبينا أن الرسول (ص) امتنع عن التسعير ولكن الخليفة عمر بن الخطاب فعل ذلك بسبب اختلاف الظروف.

واستشهد المفتي خلال ندوة مع طلاب جامعة القاهرة، بالصحابي الذي ذهب إلى رسول الله (ص) وطالبه بأن يسعر له، إلا أن الرسول (ص) قال له "إن الله هو القابض الباسط، وإنني لا أريد أن ألقى الله وفي رقبتي دين"، وفقا لموقع " الشروق".

وتابع : الحديث يعني أن الرسول امتنع عن التسعير، ولكن في عهد عمر عندما بدأ بعض التجار يحتكرون البضائع فرض الخليفة عمر نظاما جديدا يناسب المرحلة.