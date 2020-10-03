المفتى: تصدينا لهذا الادعاء الكاذب

السبت، 03-10-2020
01:44 م
إيمان هاني
أكد
شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أن الموقع الإلكتروني لدار الافتاء قام بالرد على
الادعاء الكاذب بعدم صحة حديث خيرية جنود مصر، وتم الرد في بحث موثق في 35 صفحة.
وأضاف
"خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق
، ببرنامج "نظرة" المذاع على قناة
صدى البلد
، بأن الجيش المصري
ليس مرتزقة فهو نابع من الشعب المصري وهو خير أجناد الأرض.
وتابع:
"البعض يقول إن حديث رسول الله صل الله وعليه وسلم أن الجنود المصريين خير أجناد
الأرض، أنه حديث ضعيف وهو حزين من ذلك الأمر ومنزعج من هذا الأمر، وتم الرد على ذلك
الإدعاء وتم التصدي لذلك الأمر عبر دراسة موضوعية علمية ووفق ضوابط قبول الحديث الشريف
لضبط الرواية وعدالة الرواة للحديث.
وكشف
مفتي الديار المصرية أن رواية الحديث عن الجنود المصريين ثابتة من كل الرواة، وتم الخروج
في النهاية بعد دفع الانتقادات الموجهة إلى هؤلاء الرواة من خلال ممارسة جميع الضوابط
العلمية، وتم التأكد أن هذا الحديث صحيح وثابت عن الرسول محمد صل الله عليه وسلم وهي
شهادة حقيقة للجيش المصري.