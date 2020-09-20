المغامسي: 90 عاما وأنت المجد والعنبر

الأحد، 20-09-2020
12:09 م
عبد القادر وحيد
وصف الداعية السعودي صالح المغامسي
الإمام السابق لمسجد قباء بالمدينة المنورة المملكة بأنها المجد والعنبر.
وكتب المغامسي
تزامنًا مع استعدادات
الاحتفال باليوم الوطني
بالسعودية
: "تسعون عاماً وما يُرجى لكِ أكثر.. تسعون عاماً
وأنتِ المجدُ والعنبر سعودية.. أعزّ اللهُ قادتكِ وصانَ اللهُ تُربتكِ وشعبٌ مِلؤُهُ
الإيمان يفدي الخافق الأخضر".
يأتي هذا مع الاستعدادات للاحتفال
باليوم الوطني
بالمملكة، حيث تستعد جميع مؤسسات المملكة للاحتفال باليوم الوطني
في
الثالث والعشرين من الشهر الجاري.
وكانت الهيئة العامة للترفيه
في المملكة السعودية
، قد استعدت قبل أيام بإطلاق عدد من الفعاليات التي تشارك بها بمناسبة
اليوم الوطني
السعودي الـ 90، ومن بينها أكبر عرض جوي لليوم الوطني
على الإطلاق.
وذكرت الهيئة العامة للترفيه
في موقعها الإلكتروني، أنه "بتوجيه من رئيس مجلس إدارة الهيئة، تركي آل الشيخ،
وتحت شعار (همة حتى القمة)، تستعد الهيئة لإطلاق عدد من الفعاليات التي تشارك بها بمناسبة
اليوم الوطني
السعودي الـ 90، في مناطق عدة من المملكة.