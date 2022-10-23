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المعاملة بالمثل.. الكويت تفرض رسومًا جديدة على المصريين

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مصريين في الكويت
Native
Teads
الأحد، 23-10-2022 11:36 ص
أصدرت وزارة الداخلية الكويتية، قراراً تفرض بموجبه تحصيل رسوم 9 دنانير عند إصدار أي نوع من أنواع سمات الدخول للمصريين إلى الكويت.
ويأتي القرار الكويتي بعد فرض مصر لرسوم تحصيل 30 دولارًا على كل كويتي يدخل إلى أراضيها.

ووفقاً لصحيفة «القبس» الكويتية، فقد تم نشر تعميم الذي أصدرته الوزارة للعاملين في المنافذ البرية والجوية من ضباط وعسكريين ومدنيين، ويتضمن تعليمات مشددة بضرورة تحصيل رسوم قدرها 9 دنانير عند إصدار أي نوع من أنواع سمات الدخول للمصريين إلى الكويت.

كما جاء في القرار إنه يجب على الجميع العمل بهذا التعميم وتنفيذه بكل دقة، ابتداء من يوم الخميس الماضي 20 أكتوبر، ومن سيخالف تلك التعليمات يعرض نفسه للمساءلة القانونية والمحاسبة.
 

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