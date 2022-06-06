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المطرب عمرو سليمان يعلن إصابته بسرطان في القلب : سامحوني.. النهاية قريبة

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مطرب الرراب
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Teads
الإثنين، 06-06-2022 09:02 ص
أعلن مطرب الراب عمرو سليمان "أفرو" عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام عن إصابته بـ سرطان القلب.
وكتب أفرو عبر  "ستورى"  انستجرام :"سرطان قلب، الحمد لله يارب، النهاية ستكون قريبة، بالنسبة لي أتمنى من الجميع أن يسامحنى لو فعلت أي شيء خاطئ في حقهم، ليس لدى وقت كثير متبقى، سأغادر الأرض أسرع مما تظن، الحمدلله".
واختتم :" لا تشعر بالحزن من أجلى، أنا راضى بـ القضاء والقدر، ودائما خطة ربنا أفضل خطة".
أشهر أغاني أفرو:
ومن أشهر أغانى أفرو أغنية أدرينالين التي طرحها خلال عام 2020.
 

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