"المصل واللقاح" توجه نصيحة للمواطنين بشأن لقاح الأنفلونزا

الأحد، 27-09-2020
01:10 ص
المصريون ـ متابعات
قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح
، إن فصل الشتاء هذا العام يعتبر تحدي كبير لانتشار عدد من الفيروسات التنفسية إلى جانب التخوف من حدوث موجة ثانية من فيرس كورونا.
وأشار "الحداد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حياتك بالألوان" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أن هناك فرق بين أعراض الإصابة بفيروس كورونا والأنفلونزا الموسمية، حيث يعتبر الارتفاع البسيط في درجات الحرارة، ووجود احتقان خفيف في الحلق من أعراض الإصابة بالأنفلونزا الموسمية.
ونصح المواطنين وخاصة كبار السن والحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة تناول لقاح
الأنفلونزا الموسمية لتجنب أو تقليل فرص الإصابة بنزلات البرد، مشددا على ضرورة تغذية الأطفال بصورة جيدة لتقوية جهاز المناعة وذلك بتناول الغذاء الصحي السليم كتناول عسل النحل والخضروات والبروتين والفواكه.
ولفت إلى أنه يفضل تناول مصل الأنفلونزا الموسمية في هيئة المصل واللقاح
لاستشار الطبيب قبل أخذه.