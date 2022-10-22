المصري مرتكب مجزرة الكويت يكشف السبب

السبت، 22-10-2022
11:30 ص
كشف
المتهم المصري تفاصيل قتله لسوريين اثنين وإصابة ثالث داخل مطعم شاورما في الكويت
،
مرجعا ذلك إلى سخرية الضحايا منه وإهانتهم له.
واعترف
المتهم، وهو معلم للشاورما داخل أحد المطاعم، بجرمه خلال التحقيقات معه بحسب ما نقلته
وسائل إعلام محلية في الكويت
.
وقال
المتهم، الذي قتل اثنين وأصاب ثالث باستعمال سكين الشاورما، إنه فور إنهاء حياة المجني
عليه الأول، أدرك أن الإعدام مصيره لا محاله، ما حفزه للتوسع في جرمه بقتله الآخر والاعتداء
على الثالث.
وزعم
المتهم أنه ارتكب جرمه نتيجة سخرية وإهانة تعرض لهما من جانب المجني عليهم.
ونوهت
تقارير محلية بأن هذا الاعتراف الجديد أتى بعد 5 أشهر من ارتكاب المتهم لجريمته، التي
وقعت في منطقة الفنطاس جنوب العاصمة الكويت
.
ومن
المقرر أن تنظر محكمة الجنايات الكويت
ية قريبًا في القضية، فيما تطالب النيابة العامة
بإعدام المتهم.