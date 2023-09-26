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المصري الذي تزوج عجوز بريطانية : كانت تستخدمني فقط لإشباع رغباتها الجنسية

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المصري وطليقته
الثلاثاء، 26-09-2023 01:12 م


خرج الشاب المصري الذي تزوج عجوز بريطانية تكبره بـ46 عاماً، عن صمته للرد عليها بعدما اتهمته بأخذ سلفة مالية ورفض إرجاعها، وجاء ذلك عقب انفصالهما.
وقال الشاب المصري إن المسنة البريطانية إيريس جونز، أكبر من ضعف عمره، وكانت تستخدمه فقط لإشباع رغباتها، موضحا أنها كانت تطلب دومًا إقامة علاقة معه.
ونفى الشاب كلام العجوز البريطانية عنه باستغلالها، موضحا أنه لا يهتم بالمال.
وأوضح أن جونز لم تعامله كشريك، واتهمها بـ"تدمير" سمعته، مبينا أنه كان يعاملها كملكة، وأنها كسرت قلبه، وفق"MailOnline".
الجدير بالذكر أن العجوز البريطانية والشاب المصري كانا تزوجا بعد قصة حب رغم فارق العمر الكبير، إلا أن جونز قررت الانفصال عن محمد، عقب عامين فقط.

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