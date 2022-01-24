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المشهد الجرئ.. أشرف زكي يفاجئ الجميع: منى زكي أدت دورها ببراعة

أشرف_زكي
اشرف زكي
Native
Teads
الإثنين، 24-01-2022 11:10 ص

كشف الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، حقيقة شطب الفنانة منى زكي من النقابة على خلفية الأزمة المشتعلة بسبب فيلم «أصحاب ولا أعز».
وأكد زكي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يقدّمه الإعلامي عمرو أديب على قناة «إم بي سي مصر»، أنه لا يرى أي مسؤولية على الممثل في أداء دوره.
ووجَّه نقيب المهن التمثيلية، سؤالاً إلى أصحاب الآراء التي رأت أنه يجب شطب منى زكي من النقابة: «لماذا أقوم بشطبها ومنى ليست إلا ممثلاً يؤدي دوره ببراعة؟!»، موضحاً أن العقاب يعني أن ثمة جريمة وقعت من منى زكي وإياد نصار.
وذكر أن منى زكي طُلب منها الدور وأدَّته ببراعة شديدة جداً، مشدداً على أن الدور الذي يقدّمه الممثل لا يعبِّر عن شخصيته أو أفعاله، كما أن الفنان لا يتحمّل مسؤولية ردود الأفعال على العمل الفني.
 

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