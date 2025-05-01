المشدد 10 سنوات لمدرب الكيك بوكس بتهمة هتك عرض 5 فتيات

قضت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، بالسجن المشدد 10 سنوات، على مدرب الكيك بوكس، لاتهامه بالتحرش وهتك عرض قاصرات خلال تدريبهن في القاهرة.

محاكمة مدرب الكيك بوكس

كشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة اتهام مدرب الكيك بوكس بالتحرش وهتك عرض قاصرات أثناء تدريبهن في القاهرة الجديدة عن مفاجآت في الواقعة.

وأكدت إحدى الضحايا أمام جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة، أن المتهم هتك عرضها على مدار سنتين.

وأسندت النيابة العامة للمتهم تهمة التحرش وهتك عرض فتيات داخل صالة تدريب كيك بوكس بالقاهرة الجديدة.

وأنكر المتهم أمام جهات التحقيق جميع التهم الموجه له، مؤكدا، أنه كان يقوم بتدريبهن فقط لأن اللعبة عبارة عن تلاحم.

وكشف تقرير الطب الشرعي في واقعة اتهام مدرب كيك بوكس بالتحرش وهتك عرض قاصرات أثناء تدريبهن في القاهرة الجديدة عن مفاجآت في الواقعة.

وأوضح تقرير الطب الشرعي، أن الضحية خالية من أي اعتداء جسدي.

وجاء نص التقرير الطبي: “حضرت المجنى عليها بصحبة مندوب من النيابة، وتم أخذ بصمات المجنى عليها، وبمناظرتها تبين أنها بصحة عامة جيدة وتامة الوعى والإدراك لمن في مثل سنها، وبفحص المجنى عليها موضعيا تبين أن الفخذين خاليان من أي آثار إصابية، كما أن غشاء البكارة سليم وخال من التمزقات القديمة والحديثة”.

وقرر قاضي المعارضات، تجديد حبس مدرب كيك بوكس 15 يوما على ذمة التحقيقات، التي تجري معه لاتهامه بالتحرش وهتك عرض قاصرات أثناء تدريبهن في القاهرة الجديدة.

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمتي التحرش وهتك عرض 5 فتيات أثناء تدريبهن في القاهرة الجديدة.

وأكدت إحدى الفتيات أمام جهات التحقيق، أن المتهم “أحمد. ز” يهدد أي فتاة تحاول مغادرة التدريب ويضغط عليها بكل وسيلة حتى لا تبلغ عنه وعما يحدث معهن أثناء التدريبات من التحرش بهن وملامستهن بطريقة وحشية.