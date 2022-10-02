المشاهد الأولى للجريمة.. بلطجي دمياط يذبح جاره ويقطع يد والدته والداخلية تطيح به

الأحد، 02-10-2022
09:58 ص
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصور لواقعة الاعتداء
على
شاب ووالدته في دائرة مركز شرطة كفر البطيخ في محافظة دمياط باستخدام سلاح أبيض
"ساطور".
بداية تفاصيل الواقعة بمنشورات على الصفحة الشخصية لشقيق المجني عليه ويدعى
مازن شبانة كتب خلالها: "أطالب بالمحاكمة العاجلة للبلطجى "إبراهيم
الخياط" الذى حاول ذبح أخي "محمد شبانة" على مرأى من الناس وقطع
رقبته بآلة حادة وأصابه بقطع في الرقبة 10 سم وقطع أوتار اليدين ثم استكمل وهو
ملقى على الأرض، وعندما حاولت أمي الدفاع عنه أكمل عليها فقطع يدها اليسرى.
التقرير الطبي للمصاب
نشر شقيق المجني عليها مضمون التقرير الطبي للمستشفى التخصصي، والذي جاء
فيه وجود بتر غير مكتمل لليد اليسرى على مستوى الرسغ، ووجود كسر كامل في مفصل
الرسغ وقطع كامل بالشرايين والأعصاب والأوتار الضامة لليد اليسرى، وقطع باليد
اليمنى على مستوى الكف وقطع بالحزمة الزندية وشريان وعصب والعصب الأوسط والأوتار
الضامة والباسطة لأصابع السبابة والوسطى والبنصر والخنصر وكسر بعظام المشطية لليد
الداخلية ترصد الواقعة وتصدر بيانًا
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول منشور على إحدى
الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، يتضمن تضرر أحد الأشخاص من بلطجى
لقيامه بالتعدي على شقيقه ووالدته، باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته بدمياط.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 21 سبتمبر الجاري، تلقى مركز شرطة كفر البطيخ،
بمديرية أمن دمياط، بلاغاً بحدوث مشاجرة بدائرة المركز بين كل من طرف أول: «أحد
الأشخاص، ووالدته مصابان بعدة جروح قطعية»، وطرف ثان: أحد الأشخاص،جميعهم مقيمين
بدائرة المركز ، بسبب خلافات الجيرة، وبسؤال الطرف الأول اتهم الطرف الثاني
بالتعدي عليه ووالدته بسلاح أبيض «سكين»، كان بحوزته وإحداث إصابتهما.
تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط الطرف الثاني وبحوزته السلاح المستخدم في
الواقعة، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، كما تم نقل
المصابان إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
ونعتذر عن نشر صور الضحايا ملاقاه في الشارع حفاظًا على مشاعر القراء.
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