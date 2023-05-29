"المشاكل من وراء العرب".. سيدة تركية معارضة تحاول طرد قناة "العربية" (فيديو)





كشفت مراسلة قناة "العربية"، عن تعرض فريق العربية لمضايقات من سيدة تعمل في أحد مراكز الانتخابات التركية المحسوبة على المعارضة.

وذكرت المراسلة: عندما سمعتني المسؤولة التركية أتحدث بالعربية قالت يجب أن تخرجوا من هذا المكان، المشاكل هي من وراء العرب.