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"المشاكل من وراء العرب".. سيدة تركية معارضة تحاول طرد قناة "العربية" (فيديو)

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مراسلة العربية
الإثنين، 29-05-2023 12:41 م


 

كشفت مراسلة قناة "العربية"، عن تعرض فريق العربية لمضايقات من سيدة تعمل في أحد مراكز الانتخابات التركية المحسوبة على المعارضة.

 

وذكرت المراسلة: عندما سمعتني المسؤولة التركية أتحدث بالعربية قالت يجب أن تخرجوا من هذا المكان، المشاكل هي من وراء العرب.

 

وتابعت: تدخل شخص وطالبها بالكف عن ذلك لأننا حاصلين على تصريح من وزارة الإعلام، وأيضا أخذنا إذن من الشرطة التركية المتواجدة أمام مركز الاقتراع، مبينة: توسع الإشكال لحد كبير ولكن تدخلت الشرطة حتى هدأت الأوضاع.
يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فاز بجولة جديدة في الانتخابات الرئاسية على مرشح المعارضة كمال كليشدار أوغلو بنسبة 52%.

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