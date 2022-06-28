«المشاغبة».. ما لا تعرفه عن «مذيعة الهيروين» شيماء جمال

الثلاثاء، 28-06-2022
10:04 ص
لقيت المذيعة شيماء جمال
مصرعها على يد زوجها بعد أن قام بضربها على رأسها
بمقبض المسدس "طبنجة"، ثم شوه وجهها بماء نار.
وفي هذه الفقرة نرصد لكم أبرز المعلومات عنها:
- شيماء جمال
هي مذيعة
اشتهرت باسم «مذيعة
الهيروين
» وبدأت عملها كمذيعة
ببرنامج «المشاغبة
» عام 2017 بقناة ltc.
- تعود تفاصيل الواقعة حينما أصدرت إدارة القناة بيانًا تؤكد فيه احترامها
لقرار النقابة بوقف المذيعة شيماء جمال
، 3 أشهر استجابة لمطلب نقابة الإعلاميين
بإيقافها عن العمل بسبب تقديمها لمشهد تمثيلي على الهواء لاستنشاق بودرة، لتعلن في
النهاية أنها ليست مخدرات بل سكر بودرة.
- أرجعت القناة سبب إيقاف المذيعة
إلى الخطأ الأخلاقي والمهني الذي وقعت
فيه أثناء تقديمها إحدى حلقات برنامجها المشاغبة
.
- اتهمت المذيعة شيماء جمال
، يوم الثلاثاء
13-9-2017، أفراد الأمن بقناة «LTC» بالاعتداء
عليها بالضرب عند محاولتها لدخول مقر القناة بعد قضاء فترة التوقف التي أقرتها
نقابة الإعلاميين.
- قالت «جمال»، إنها اتفقت مع سميرة الدغيدي، رئيسة القناة على العودة
لتقديم البرنامج، ، بعد قضاء فترة التوقف التي أقرتها نقابة الإعلاميين، ولكني
عندما حضرت منعني أفراد الأمن من دخول القناة دون معرفة الأسباب.
-علقت المذيعة
شيماء جمال
، مقدمة برنامج «المشاغبة
»، على قرار نقيب الإعلاميين حمدي الكنيسي
بوقفها عن العمل لمدة 3 شهور، بسبب خروجها عن المهنية، قائلة: «أنا بعتز جدًا
بالكنيسي وأحترم قراره ولكن هل يعقل أن أحكم على الحلقة من السوشيال ميديا ولا يجب
الرجوع للحلقة
- أضافت «جمال»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، على قناة «TEN»، مع
الإعلامي عمرو عبدالحميد، أنها تحترم كل من ينتقدها، مضيفة: «أنا مش بشاغب أنا
بنزل لناس خارجة عن القانون ولو حمدي الكنيسي شايف إن الهيروين
والخارجين عن
القانون دول مش موجودين وأنا بسيء لمصر يبقى له كل الاحترام والتقدير».
- أشارت إلى أنها لم تتناول هيروين
على الهواء، مستطردة:«أنا تناولت سكر
بودرة، اللي بيتحط على الكحك ده»، موضحة أنها لا تعتبر نفسها مذيعة
بل صحفية
تحقيقات، وأنها سوف تظهر غدًا في برنامجها رغم القرار حتى لا يُقال عليها «مذيعة
الهيروين
» من أجل توضيح ما حدث.
- ووجهت حديثها لـ«حمدي الكنيسي»: «اعتبرني زي بنتك».