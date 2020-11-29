«المسلماني» يعتذر لـ«مبارك» وأسرته: «كنت على خطأ»

تقدم الإعلامي أحمد المسلماني، باعتذار إلى الرئيس الراحل حسني مبارك،
وأسرته السيدة سوزان وعلاء وجمال مبارك، بسبب
حلقات من برنامجه الذي كان يقدمه قبل سنوات "الطبعة الأولى"، وتحدث فيه
عن مقبرة ضخمة دشنها مبارك لنفسه وكذلك عن حجم ثروة عائلته.
وقال «المسلماني» خلال لقاء أمس السبت، مع برنامج "المساء مع قصواء"،
المذاع على فضائية "تن"، إن أول معلومة خاطئة تناولها في برنامجه هي
التي تتعلق بمقبرة مبارك وتكلفتها الكبيرة.
وأكد لم يعتد الحديث عن مثل تلك الأمور بسبب نشأته الريفية، ولكن استند في
المعلومات المتعلقة بالمقبرة إلى مقال للكاتب الراحل، أحمد رجب، لكن تبين فيما بعد
أنه خاطئ.
أما المعلومة الثانية الخاطئة التي تداولها أحمد المسلماني في برنامجه عن
مبارك وأسرته، فكانت المتعلقة بثروتهم، مؤكدا أنه استند إلى تقارير صحفية نشرت في
صحيفتين مصريتين، لكنه لم يركز في أن أصحاب تلك التقارير لديهم أهواء شخصية.