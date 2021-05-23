المسحة سلبية ولا تعلم بوفاة زوجها.. تطورات حالة دلال عبدالعزيز

الأحد، 23-05-2021
10:40 ص
كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لفيروس كورونا،
تطورات الحالة، الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز
، لافتا إلى سلبية المسحة الجديدة.
وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية عبر برنامج ”الحكاية“ على قناة
”إم بي سي مصر“، أنها تعاني من آثار مرض ”كوفيد-19″، حيث يوجد التهاب في الرئة.
وأشار إلى أنه سيطمئن الجمهور على وضع دلال عبد العزيز، الصحي
خلال الفترة المقبلة، معقبا أنها تعافت من الفيروس ومسحتها سلبية، لكنها تحصل على جلسات
أكسجين ”التنفس غير النافذ“.
وأضاف، أن دلال عبد العزيز، ستُعاني لبعض الوقت من الآثار
المترتبة بعد الإصابة بفيروس كورونا، متمنيا الشفاء العاجل لها.
من جانبه نشر الإعلامي رامي رضوان زوج ابنة الفنان سمير
غانم، بيان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا على سلبية مسحة حماته
الفنانة دلال عبدالعزيز
، ومشددًا على عدم علمها بوفاة
زوجها الفنان سمير غانم
حتى
الآن.
وقال :" الأهل والأصدقاء.. لكل من يحاول الإتصال
بنا، نشكركم على تقديم العزاء والمواساة ونعتذر عن عدم قدرتنا الرد لأننا متواجدون
طوال الوقت الى جانب حبيبتنا الغالية ا.دلال عبد العزيز (سلبي كورونا منذ أيام) والتي
فرضت علينا ظروفها الصحية الصعبة ألا نبلغها برحيل حبيبها ورفيق دربها وحبيبنا الغالي
ا.سمير غانم
. (نعم لم تعلم ولا تصدقوا كل من إدعى غير ذلك).. لا أراكم الله
مكروه في عزيز ولا ظروف صعبة كالتي نمر بها.
الحمد لله على كل شيء.
نشكركم لتفهمكم والإكتفاء بالرسائل النصية.
ونرجو من حضراتكم الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء لها بالشفاء
العاجل يا رب.
(توضيح: مسحة حماتي سلبية..لكن لم يأمر الله بعد بالتعافي.
الحالة لاتزال صعبة كما أوضحت سلفا ولذلك نرجوكم الدعاء).