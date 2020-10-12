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المستقبل" تشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلابها

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المستقبل" تشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلابها (صور)
 
الإثنين، 12-10-2020 08:34 م

شهدت جامعة المستقبل، اليوم الأحد، حفل تخرج دفعة جديدة من 6 كليات بالجامعة، بحضور العديد من الشخصيات العامة ومسئولي الجامعة، حيث يستمر الحفل لمدة 5 أيام، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19". 

وبدأ حفل التكريم بتخريج دفعة جديدة من كلية طب الفم والأسنان، وهي الدفعة العاشرة بالجامعة، بالإضافة إلى تكريم عدد من الحاصلين على الدرجات العلمية في عام 2020، على أن يتم تكريم خريجي كليات العلوم والصيدلية والصناعات الدوائية، والهندسة والتكنولوجيا، والحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة وإدارة الأعمال، والاقتصاد والعلوم السياسية بداية من اليوم حتى الخميس المقبل. 

وعبر الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل، خلال حفل التخرج عن بالغ سعادته لتخرج دفعة جديدة من كلية طب الفم والأسنان، مؤكدا أنه بجانب الدراسة بدأت الجامعة مرحلة الدراسات العليا وقريبا سيتم منح درجة الدكتوارة في العديد من تخصصات الجامعة المختلفة، مشيرا إلى حصول 3 كليات الجامعة على الجودة من أول مرة. 

وأشار سرحان خلال كلمته بخفل التخرج، إلى دخول جامعة المستقبل في مصر في الترتيب العالمي لتنصيف الدول العربية بل والتقدم 30 مركزا خلال العام الجاري، مشيرا أيضا إلى أنها أول جامعة في مصر تحصل على درجة 4 نجوم في تصنيف عالمي من جودة ال QS.  

 بينما أكد الدكتور مجدي بيومي، وكيل نقابة أطباء الأسنان، خلال كلمته بالحفل، إن الرحلة لم تنته بالتخرج ولكنها بدأت، مشيرا إلى وجود تطور كبير في مجال طب الأسنان الآن وأن درجة البكالوريوس هي البداية. 

وحضر حفل التخرج الدكتورعبد المنعم المشاط مستشار رئيس مجلس الأمناء جامعة المستقبل، وأسامة سلامة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والسيد حسنين نائب رئيس الجامعة للشئون الطبية، ورضا عبد الرحمن عميد كلية طب الفم والأسنان، وعميد كلية الهندسة، ومحمد رشدي عميد كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، وشيرين الشواربي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ونيفين راضي وكيل الجامعة لشئون التعليم والطلاب

وسلم هشام عرفات نائب رئيس مجلس الأمناء والدكتور عبادة سرحان رئيس الجامعة درع الأول على الكلية للطالبة نورهان حاتم أمين لحصولها على المركز الأول، بالإضافة إلى تكريم عدد من أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على درجات علمية في عام 2020.






 

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