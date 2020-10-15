"المستقبل" تختم احتفالات تخرج طلاب 6 كليات بالجامعة

الخميس، 15-10-2020
08:45 م
اختتمت جامعة المستقبل
في مصر حفل تخرج طلاب 6 كليات بالجامعة، استمرت لمدة 5 أيام حتى مساء اليوم الخميس، بحضور العديد من الأكاديميين والشخصيات العامة، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".
وبدأت احتفالات حفل التخرج بكلية طب الفم والأسنان الأحد الماضي، ثم كلية العلوم الصيدلية والصناعات الدوائية يوم الأثنين الماضي، وكلية الهندسة والتكنولوجيا الثلاثاء لماضي، والتجارة وإدارة الأعمال الأربعاء، وأخيرا اليوم الخميس كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وكلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات.
وعبر الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل
، خلال حفل التخرج عن بالغ سعادته لتخرج الدفعات الجديدة من كليات الجامعة الستة، مؤكدا أنه بجانب الدراسة بدأت الجامعة مرحلة الدراسات العليا وقريبا سيتم منح درجة الدكتوارة في العديد من تخصصات الجامعة المختلفة، مشيرا إلى حصول 3 كليات الجامعة على الجودة من أول مرة.
وأكد سرحان خلال كلمته، دخول جامعة المستقبل
في مصر في الترتيب العالمي لتنصيف الدول العربية بل والتقدم 30 مركزا خلال العام الجاري، مشيرا أيضا إلى أنها أول جامعة في مصر تحصل على درجة 4 نجوم في تصنيف عالمي من جودة ال QS.
وحضر حفل التخرج هشام عرفات نائب رئيس مجلس الأمناء ووزير النقل الأسبق، والدكتورعبد المنعم المشاط مستشار رئيس مجلس الأمناء جامعة المستقبل
، وأسامة سلامة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم
والطلاب
، والسيد حسنين نائب رئيس الجامعة للشئون الطبية، ورضا عبد الرحمن عميد كلية طب الفم والأسنان، وطارق سعدة نقيب الاعلامين وعضو مجلس الشيوخ.
كما ضم الحضور الدكتور محمد رشدي عميد كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة شيرين الشواربي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتورة نيفين راجي وكيل كلية طب الفم والأسنان لشئون الطلاب
، والدكتور محمد عبد الرحيم بدر عميد كلية الهندسة، بالإضافة إلى عدد من مسئولي النقابات المهنية والأكاديميين بالجامعات الدولية وأولياء أمور الطلاب
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