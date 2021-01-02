المرور يغلق 6 طرق صحراوية ورئيسية

السبت، 02-01-2021
11:26 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت الإدارة العامة
للمرور إغلاق 6 طرق صحراوية ورئيسية بسبب الشبورة
الكثيفة و انعدام الرؤية .
والطرق التي أعلنت
المرور
عن إغلاقها هي طريق السويس الصحراوي في الاتجاهين ، و طريق الكريمات
الصحراوي الشرقي وطريق القطامية و العين السخنة
، وكذلك طريق الإسماعيلية الصحراوي
و طريق بورسعيد و محور 30 يونيو
، حسبما نشرت " صدي البلد " .
في سياق متصل بعثت
الإدارة العامة للمرور برسالة مهمة تتضمن نصائح للقيادة الآمنة علي الطرق والمحاور
للحد من حوادث الطرق التي تقع بسبب الطقس السيئ ، ومن أهمها :
١- يجب
مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الأمن.
٢- استعمال
الأضواء غير المبهرة ليلا أو نهارا .
٣ مضاعفة
مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك .
٤- استخدام
مساحات المطر لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامي والخلفي.
٥- مراعاة
وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة .
٦- عدم
استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة .
٧- عدم
السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث .
٨- زيادة
الانتباه أثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة.
٩- عدم
استخدام جهاز الفرامل بصورة مفاجأة في مياه الأمطار لتجنب انزلاق السيارة.
١٠-عند
وجود أعطال أو لا قدر الله حوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرور
ية
01221110000.